"أيتام جدة" تشارك في المعسكر العلمي لـ"بناء مسبار 6"

ينطلق المعسكر برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة المقبلة، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على مدى ثمانية أيام، بمشاركة 120 طالبًا، يمثلون جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.