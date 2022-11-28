"أيتام جدة" تشارك في المعسكر العلمي لـ"بناء مسبار 6"

تشارك جمعية رعاية الأيتام بجدة، في المعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"، والذي تنظِّمُه جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.
ينطلق المعسكر برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة المقبلة، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على مدى ثمانية أيام، بمشاركة 120 طالبًا، يمثلون جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.
وقال المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م. محمد ناقرو: إن مشاركة الجمعية في هذا المعسكر تهدف إلى اكتشاف قدرات الأيتام وإكسابهم الثقة بأنفسهم، وتحقيق التعارف مع الجمعيات الأخرى.
كما تسهم المشاركة في الإثراء المعرفي للطلاب في مجالات حديثة في العلوم والتكنولوجيا، وتوجه طاقاتهم نحو التخصصات الجامعية الواعدة، التي سوف تسهم في بناء الوطن وتحقيق رؤية 2030، وتحسين حياتهم وحياة أسرهم.
وأشار "ناقرو" إلى أن الجمعية يمثلها في المعسكر ست طالبات وطالب واحد، جميعهم في المرحلة الثانوية ويحملون تجارب مميزة في مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي والروبوت وغيرها.
وتمنّى في ختام تصريحه التوفيق والسداد لأبناء جمعية رعاية الأيتام المشاركين في هذا المعسكر ولجميع زملائهم المشاركين، سائلًا الله أن يسدد خطاهم ويوفقهم لخدمة الدين والوطن والقيادة، مثمنًا لجمعية "بناء" جهودها في تنمية طاقات ومواهب الأيتام في المملكة عبر هذه الملتقيات العلمية المثمرة.