"المحيميد": الاحتفاءُ بيوم التأسيس اعتزازٌ بالجذور الراسخة لهذه الدولة

وبيّن "المحيميد" أن "يوم التأسيس مَدْعاةٌ لاستشعار الخير والأمن والأمان، والنعمة العظيمة التي لا زلنا نتفيَّؤُها، وهو معنى يربط عبق الماضي بطموح الحاضر وتطورات المستقبل نحو مواصلة مسيرة التنمية والتطور، فمن لم يكن له ماضٍ عريقٌ ليس له حاضر ولا مستقبل"، داعيًا الله، عز وجل، أن يُنعِم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حفظهما الله، بدوام الصحة والعافية، وأن يوفّقهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا بلاد العزة والكرامة المملكة العربية السعودية، وسائر بلاد المسلمين، ويديم عليها أمنها واستقرارها.