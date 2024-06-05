شاهد.. "بيئة القنفذة" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للبيئة بحزمة من الفعاليات

انطلقت بمحافظة القنفذة فعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك تحت عنوان "أرضنا مستقبلنا".
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن المكتب نفذ مبادرة تطوعية لزراعة المانجروف، وفعالية تنظيف للشواطئ بالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فعاليات اليوم العالمي للبيئة، تحظى برعاية بالغة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
ودعت الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع؛ للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزيز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.