شاهد.. "بيئة القنفذة" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للبيئة بحزمة من الفعاليات

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فعاليات اليوم العالمي للبيئة، تحظى برعاية بالغة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.