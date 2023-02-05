"أتمتة التعاملات الورقية" وتحويلها إلى إلكترونية في مدارس الأفلاج

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد دشن الأيام القليلة الماضية برامج التحول الرقمي بابتدائية زيد بن ثابت ومتوسطة الخالدية بالأفلاج التي فعّلتها المدرسة وبدأ العمل بها؛ بهدف الحفاظ على الوقت وتحسين البيئة المدرسية للتعامل الإلكتروني بين معلمي المدرسة ومديرها والموجه الطلابي، إضافة إلى الحضور والانصراف، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، والتقويم الدراسي، ورصد السلوك، والعديد من التعاملات التي حُوّلت من ورقية إلى إلكترونية.