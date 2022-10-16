جمعية مكافحة السرطان تدشن معرضها التوعوي بسرطان الثدي #واجهي_خوفك

دشنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان -ممثلة في مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر- مساء أمس، معرضها الذي تقيمه ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية والتثقيف والكشف عن سرطان الثدي تحت شعار #واجهي_خوفك.
وافتتح المعرض بالرياض رئيسُ مجلس إدارة الجمعية سعود بن محمد بن هاجد؛ حيث يتضمن أركانًا توعوية وتثقيفية للإجابة على كل الاستفسارات وشرح آلية الفحص الذاتي عن سرطان الثدي لزائرات المعرض، إضافة إلى غرف مجهزة للفحص السريري للسيدات الراغبات في الكشف بإدارة طبيبات ذوات كفاءة عالية.
ويهدف المعرض الذي تقيمه الجمعية سنويًّا لتقديم المعلومات التثقيفية التي تسهم بتوعية المجتمع عن ماهية هذا المرض، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، وطريقة تعامل المصابات به، وتصحيح المعلومات الخاطئة المنتشرة بين أفراد المجتمع عن سرطان الثدي، إضافة إلى إجراء الكشف السريري للزائرات، كما أن المعرض يستقبل الزائرات حتى نهاية الشهر الجاري من الساعة 4م وحتى 10م.
يُذكر أن مركز عبداللطيف العبداللطيف يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانًا لجميع السيدات، إضافة لخدمات التثقيف الصحي، ويؤكد حرصه الدائم على توعية المجتمع والإجابة على كل الاستفسارات، ويمكن حجز المواعيد عبر زيارة الرابط التالي: