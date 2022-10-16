جمعية مكافحة السرطان تدشن معرضها التوعوي بسرطان الثدي #واجهي_خوفك

ويهدف المعرض الذي تقيمه الجمعية سنويًّا لتقديم المعلومات التثقيفية التي تسهم بتوعية المجتمع عن ماهية هذا المرض، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، وطريقة تعامل المصابات به، وتصحيح المعلومات الخاطئة المنتشرة بين أفراد المجتمع عن سرطان الثدي، إضافة إلى إجراء الكشف السريري للزائرات، كما أن المعرض يستقبل الزائرات حتى نهاية الشهر الجاري من الساعة 4م وحتى 10م.