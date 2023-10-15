"جامعة المؤسس" تشارك في معرض "صنع في السعودية" بالرياض

تشارك جامعة الملك عبدالعزيز في النسخة الثانية من معرض "صنع في السعودية"، الذي يُقام في مدينة الرياض من "16-19" أكتوبر 2023.
وصرّح المتحدّث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي، بأن الجامعة تشارك بجناح في المعرض يستعرض منتجات شركة الترياق الأولى الطبية إحدى شركات وادي جدة الذراع الاستثماري؛ وهي شركة متخصصة في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية المبتكرة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 في تطوير وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وأكّد أن الجامعة تسعى من خلال مشاركتها عن طريق شركتها الترياق الطبية، إلى تسويق منتجاتها الأولية في المعرض؛ وهي منتجات تم تطويرها استنادًا إلى أبحاث العلماء السعوديين، وتحويلها إلى منتجات يمكن تسويقها في الأسواق المحلية. إن دور القطاع الخاص السعودي في دعم الابتكار وتوطين الصناعات الدوائية يأتي للمساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات؛ مما يعزّز النموّ الاقتصادي غير النفطي. ويعدّ معرض "صنع في السعودية" مناسبة استثنائية تجمع بين الصناعات الوطنية وتسليط الضوء على إنجازاتها تحت سقف واحد؛ إذ تعكس هذه المشاركة الإيجابية صورة قوية عن المنتجات الوطنية، وتدعم أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج "صنع في السعودية" بتعزيز التوعية حول المنتجات السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي.
يشار إلى أن المعرض يهدف إلى جعل المنتج الوطني خيارًا مفضلًا للمستهلكين والمرضى، ويشهد مشاركة أكثر من 200 شركة وطنية تمثّل أكثر من 20 قطاعًا صناعيًّا وخدميًّا مختلفًا، وتعدُّ هذه المبادرة جزءًا من الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز الصناعات الوطنية.