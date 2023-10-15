"جامعة المؤسس" تشارك في معرض "صنع في السعودية" بالرياض

وأكّد أن الجامعة تسعى من خلال مشاركتها عن طريق شركتها الترياق الطبية، إلى تسويق منتجاتها الأولية في المعرض؛ وهي منتجات تم تطويرها استنادًا إلى أبحاث العلماء السعوديين، وتحويلها إلى منتجات يمكن تسويقها في الأسواق المحلية. إن دور القطاع الخاص السعودي في دعم الابتكار وتوطين الصناعات الدوائية يأتي للمساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات؛ مما يعزّز النموّ الاقتصادي غير النفطي. ويعدّ معرض "صنع في السعودية" مناسبة استثنائية تجمع بين الصناعات الوطنية وتسليط الضوء على إنجازاتها تحت سقف واحد؛ إذ تعكس هذه المشاركة الإيجابية صورة قوية عن المنتجات الوطنية، وتدعم أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج "صنع في السعودية" بتعزيز التوعية حول المنتجات السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي.