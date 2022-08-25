"تقنية القنفذة" تنهي استعدادها للعام التدريبي الجديد

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين حمد المقعدي أن الكلية بدأت التحضير مبكراً لاستقبال المتدربين، حيث تم تجهيز المعامل والورش القاعات التدريبية، وإنهاء أعمال القبول والتسجيل وإعداد الجداول التدريبية. وأضاف أن أكثر من1500 متدرب سينتظمون على مقاعد التدريب، منهم 381 متدربًا تم قبولهم في هذا الفصل التدريبي، مؤكدًا أهمية حضورهم منذ اليوم الأول للتدريب والاستفادة من البرنامج التعريفي الذي تنفذه للتعريف بأنظمة الكلية ولوائحها، والاطلاع على ما تقدمه الكلية من خدمات تدريبية وإدارية، إضافة إلى التعرف على مرافق الكلية المختلفة.