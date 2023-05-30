"باجبير" يدشِّن فعالية اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بمستشفى الملك فهد بجدة

دشَّن المشرف العام على مستشفى الملك فهد والعزيزية للأطفال بجدة، الدكتور محمد حسن باجبير، اليوم الثلاثاء فعالية اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي يوافق شهر مايو من كل عام ميلادي، عن طريق (قسم الصيدلية) بمستشفى الملك فهد العام بجدة.