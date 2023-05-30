"باجبير" يدشِّن فعالية اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بمستشفى الملك فهد بجدة

دشَّن المشرف العام على مستشفى الملك فهد والعزيزية للأطفال بجدة، الدكتور محمد حسن باجبير، اليوم الثلاثاء فعالية اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي يوافق شهر مايو من كل عام ميلادي، عن طريق (قسم الصيدلية) بمستشفى الملك فهد العام بجدة.
وتفصيلاً، جاء اليوم العالمي لهذا العام تحت شعار (قس ضغط دمك بدقة، وتحكم به لعمر أطول).
وأُقيمت الفعالية بحضور عدد كبير من الحضور من أقسام المستشفى والمراجعين، وكذلك المرضى.
وتهدف الفعالية إلى زيادة توعية المجتمع بمرض ضغط الدم وتثقيفه؛ لمعرفة الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم، ومعرفة قراءات ضغط الدم الطبيعية، والقراءات التي تدل على ارتفاع ضغط الدم، وطرق الوقاية من مرض ضغط الدم، ومعرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتثقيف المجتمع بأعراض ارتفاع ضغط الدم.
وأُقيمت مسابقة توعوية للمجتمع عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الفعالية.