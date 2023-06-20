الطائف.. "التعاونية السياحية" تعقد الاجتماع الأول لجمعيتها العمومية وتناقش خطتها السنوية

وناقش الاجتماع خطة الجمعية السنوية، واتخذ المجلس توصيات عدة، تشمل الموافقة على الاستثمار الداعم للسياحة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعقد شراكات واتفاقيات، وتشكيل اللجان وفِرق العمل لإنجاح البرامج السياحية المتنوعة، التي تساهم في نمو السياحة بمحافظة الطائف.