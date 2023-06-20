الطائف.. "التعاونية السياحية" تعقد الاجتماع الأول لجمعيتها العمومية وتناقش خطتها السنوية

عقدت الجمعية العمومية للجمعية التعاونية السياحية بالطائف اجتماعها الأول بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية، وأعضاء الجمعية العمومية، وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد مرزوق العتيبي.
وناقش الاجتماع خطة الجمعية السنوية، واتخذ المجلس توصيات عدة، تشمل الموافقة على الاستثمار الداعم للسياحة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعقد شراكات واتفاقيات، وتشكيل اللجان وفِرق العمل لإنجاح البرامج السياحية المتنوعة، التي تساهم في نمو السياحة بمحافظة الطائف.
وأشاد الاجتماع في الختام بالدعم السخي لهذا القطاع من القيادة الرشيدة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة السياحة، وباهتمام محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود.