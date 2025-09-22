رئيس نادي محايل: اليوم الوطني ذكرى مجيدة تجسّد الولاء وتعكس نهضة المملكة في عهد خادم الحرمين

رفع رئيس مجلس إدارة نادي محايل الرياضي بمحافظة محايل عسير، الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، سائلًا الله أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها.
وأكد الدكتور المحائلي في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن اليوم الوطني يُعد ذكرى خالدة ومجيدة، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، وتُستحضر خلالها القيم التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه– ورجاله المخلصون، مشيرًا إلى أن المملكة اليوم تُعد نموذجًا عالميًا في التنمية والتطور، وأصبحت محط أنظار العالم بإنجازاتها المتسارعة في مختلف المجالات.
وأضاف أن المرحلة الراهنة في عهد خادم الحرمين الشريفين تتميز بإطلاق برامج إصلاحية شاملة، اقتصادية ومالية وهيكلية، أسهمت في استدامة التنمية وتعزيز برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية اقتصادية طموحة تُضاعف قدرات الاقتصاد الوطني.
وأشار المحائلي إلى ما يحظى به القطاع الرياضي من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة، مبينًا أن هذا الدعم انعكس في التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع على مستوى المرافق والمنشآت الرياضية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد أن مستقبل المملكة واعد بإذن الله، لما تمتلكه من قدرات وطنية وكفاءات بشرية قادرة على تحقيق تطلعات القيادة، لافتًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة جديدة تتطلب من الجميع العمل بجد وإخلاص للمساهمة في تحقيق الريادة الاقتصادية للمملكة عالميًا.
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إبراهيم المحائلي الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية أعوامًا عديدة والمملكة ترفل في ثياب الأمن والرخاء والازدهار تحت قيادتها الحكيمة.