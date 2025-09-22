رئيس نادي محايل: اليوم الوطني ذكرى مجيدة تجسّد الولاء وتعكس نهضة المملكة في عهد خادم الحرمين

وأكد الدكتور المحائلي في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن اليوم الوطني يُعد ذكرى خالدة ومجيدة، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، وتُستحضر خلالها القيم التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه– ورجاله المخلصون، مشيرًا إلى أن المملكة اليوم تُعد نموذجًا عالميًا في التنمية والتطور، وأصبحت محط أنظار العالم بإنجازاتها المتسارعة في مختلف المجالات.