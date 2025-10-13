"تعليم الطائف" يستعرض نتائج "نافس" ويشارك في اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث

وتضمنت الفعاليات معرضًا توعويًا مصاحبًا شمل عروضًا مرئية وفقرات تثقيفية شاركت فيها عدد من المدارس، بحضور المساعد للخدمات عبدالعزيز الحارثي وعدد من القيادات التعليمية. وركزت الفعاليات على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل مخاطر الكوارث، وتمكين الطلبة من التعرف على المخاطر، والمساهمة في وضع الحلول، وتعزيز دورهم كعوامل تغيير داخل مجتمعاتهم.