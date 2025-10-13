"تعليم الطائف" يستعرض نتائج "نافس" ويشارك في اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث

نيابةً عن المدير العام للتعليم في الطائف، ترأس المساعد للشؤون التعليمية، محمد بن عامر النفيعي، اجتماع تحليل نتائج اختبارات "نافس" 2025 ومقارنتها بنتائج عام 2024، إلى جانب استعراض مبادرة "نوافذ على نافس" التي تهدف إلى رفع نواتج التعلم والتحصيل الدراسي لدى الطلبة.
وشهد الاجتماع اعتماد عدد من التوصيات، من أبرزها: توظيف التحليل الإحصائي للنتائج في دعم الممارسات التدريسية داخل المدارس، وتفعيل استراتيجيات التعلم القائمة على المشروعات وحل المشكلات والاستقصاء، إلى جانب دعم تنمية مهارات الفهم القرائي في العلوم والرياضيات والقراءة، بما ينعكس على أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية.
كما أوصى الاجتماع بمساندة المدارس في تبني منهجية عمل أسبوعية عبر لجنة التحصيل الدراسي والتميز، لضمان رفع مستوى الطلبة في الصفوف المستهدفة، مع مراجعة خطة التحسين بشكل مستمر في ضوء التغذية الراجعة.
وفي سياق آخر، شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في فعاليات اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر.
وتضمنت الفعاليات معرضًا توعويًا مصاحبًا شمل عروضًا مرئية وفقرات تثقيفية شاركت فيها عدد من المدارس، بحضور المساعد للخدمات عبدالعزيز الحارثي وعدد من القيادات التعليمية. وركزت الفعاليات على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل مخاطر الكوارث، وتمكين الطلبة من التعرف على المخاطر، والمساهمة في وضع الحلول، وتعزيز دورهم كعوامل تغيير داخل مجتمعاتهم.