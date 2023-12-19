تكريم وتغيير في قطاع الصحة بالنعيرية.. احتفال بالإنجازات السابقة واستقبال قائد جديد

وبدأ الحفل، الذي نظّمه مستشفى النعيرية العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بكلمة مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي عبدالله الشمري، رحّب من خلالها بالحضور، واستعرض جانبًا من أهم المنجزات الصحية التي شهدها القطاع الصحي مؤخّرًا، مشيرًا إلى ما بذله المدير السابق من جهود حثيثة للرقيّ بالخدمات الصحية المقدمة للأهالي، في ظلّ الدعم اللامحدود من قيادة هذه البلاد المباركة.