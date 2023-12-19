تكريم وتغيير في قطاع الصحة بالنعيرية.. احتفال بالإنجازات السابقة واستقبال قائد جديد

رعى محافظُ النعيرية عبدالله السيف، حفلَ تكريم المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي السابق "حمد القحطاني"، واستقبال المدير الجديد للقطاع الصحي فيصل الدويش، في حفلٍ حضره عددٌ من مديري الإدارات الحكومية والمنشآت الصحية بمحافظة النعيرية.
وبدأ الحفل، الذي نظّمه مستشفى النعيرية العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بكلمة مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي عبدالله الشمري، رحّب من خلالها بالحضور، واستعرض جانبًا من أهم المنجزات الصحية التي شهدها القطاع الصحي مؤخّرًا، مشيرًا إلى ما بذله المدير السابق من جهود حثيثة للرقيّ بالخدمات الصحية المقدمة للأهالي، في ظلّ الدعم اللامحدود من قيادة هذه البلاد المباركة.
ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن القطاع الصحي وامتداد الرقعة الجغرافية التي يخدمها، تلا ذلك كلمة المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي "فيصل الدويش"، أثنى من خلالها على ما بذله زميله السابق من دور ريادي في قيادة القطاع الصحي، وأشاد بالجهود التي أُنجزت في تقديم رعاية شاملة للمستفيدين من الخدمات الصحية.