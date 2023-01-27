حُفَر وتشققات بمزلقان قنونا تعيق المركبات وتُعطِّل السَّيْر.. و"سبق" ترصد

رصدت عدسة "سبق" عددًا كبيرًا من الحفريات والتشققات على امتداد طريق القنفذة-عسير، وتحديدًا في الجزء الرابط بين مركزَيْ "سبت الجارة وخميس حرب"، وخصوصًا مزلقان وادي قنونا، الذي يوجد به حُفَر تغطيها المياه؛ ما يجعل عابري الطريق لا يتنبهون لها؛ فيتعثرون بسياراتهم فيها متسببة ببعض الأضرار.
وفي هذا الإطار أكد عدد من أهالي المنطقة ومستخدمو الطريق بشكل يومي أنهم سبق أن تقدموا ببلاغات، لكنهم لم يجدوا تفاعلاً من الجهة المعنية بإصلاح تكسر وتلف الطريق.
وقال يحيى الزهراني، مُعلِّم يستخدم الطريق كل يوم، وكذلك موسى الحربي وصالح العيسى، إنهم تقدموا ببلاغَين 98019 و98036 للجهة المعنية، لكن الوضع لا يزال على حاله، حسب قولهم. مناشدين وزارة النقل إعادة سفلتة هذا الجزء الذي لم يتم تجديده منذ انشائه قبل ما يقارب عشر سنوات.