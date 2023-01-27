حُفَر وتشققات بمزلقان قنونا تعيق المركبات وتُعطِّل السَّيْر.. و"سبق" ترصد

رصدت عدسة "سبق" عددًا كبيرًا من الحفريات والتشققات على امتداد طريق القنفذة-عسير، وتحديدًا في الجزء الرابط بين مركزَيْ "سبت الجارة وخميس حرب"، وخصوصًا مزلقان وادي قنونا، الذي يوجد به حُفَر تغطيها المياه؛ ما يجعل عابري الطريق لا يتنبهون لها؛ فيتعثرون بسياراتهم فيها متسببة ببعض الأضرار.