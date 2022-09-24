"بن سلمة": ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة نستلهم منها قصص البطولة والشجاعة للمؤسّس

وتابع، تأتي رؤية المملكة 2030 الخطة التنموية الأكبر في تاريخ المملكة وتعد أوسع خطة تحول اقتصادي وطني، وهي بمنزلة قفزة تنموية نحو تحقيق تطلعات ولاة أمرنا، وهذه الرؤية جاءت لتركز على مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح يعتمد -بعد الله سبحانه وتعالى- على رجال الوطن وسواعد شبابه إيماناً بأنهم هم الثروة الحقيقية التي يستثمر فيها، وكان التعليم ومخرجاته مرتكزاً أساسياً في الرؤية، ليناسب بذلك سوق العمل وما يطمح إليه الوطن في إخراج جيل يعتمد بعد الله -سبحانه وتعالى- على قدراته الكامنة.