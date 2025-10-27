"المالكي" يتفقد الخدمات الإسعافية بالمندق ويستعرض خطط الجاهزية المجتمعية

عقب ذلك، تفقد المالكي مركز الهلال الأحمر بمحافظة المندق، واطلع على جاهزية الفرق الإسعافية وسير العمل، مستمعًا إلى ملاحظات الموظفين واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص رئيس الهيئة على تهيئة بيئة عمل محفزة، وتسخير كافة الإمكانات لتقديم خدمات إسعافية نوعية للمواطنين والمقيمين.