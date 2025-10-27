"المالكي" يتفقد الخدمات الإسعافية بالمندق ويستعرض خطط الجاهزية المجتمعية

في زيارة ميدانية تهدف لتعزيز كفاءة الخدمات الإسعافية، قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، سلطان بن سعد المالكي، بزيارة تفقدية لمحافظة المندق، التقى خلالها بمحافظ المندق، قاسم بن سعيد آل محسن.
وتناول اللقاء بحث سبل تطوير الخدمات الإسعافية المقدمة في المحافظة، ورفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب تحسين جودة الرعاية الإنسانية المقدمة للمستفيدين.
كما ناقش الجانبان دور الهيئة في رفع مستوى الجاهزية المجتمعية للتعامل مع الحالات الطارئة، من خلال برامج تدريبية تستهدف تأهيل 25٪ من سكان منطقة الباحة بحلول عام 2025، إضافة إلى أوجه التعاون المشترك داخل نطاق المحافظة.
وقد ثمّن محافظ المندق جهود فرع الهلال الأحمر بالمنطقة، مشيدًا باستعدادات الهيئة لصيف 2025 من خلال النقاط الإسعافية وخطط الانتشار الميداني، إلى جانب ما يقدمه مركز التدريب بالمحافظة من دعم ملموس.
عقب ذلك، تفقد المالكي مركز الهلال الأحمر بمحافظة المندق، واطلع على جاهزية الفرق الإسعافية وسير العمل، مستمعًا إلى ملاحظات الموظفين واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص رئيس الهيئة على تهيئة بيئة عمل محفزة، وتسخير كافة الإمكانات لتقديم خدمات إسعافية نوعية للمواطنين والمقيمين.
واختُتمت الزيارة بتقديم الشكر لمنسوبي المركز على جهودهم الميدانية، وتقديرًا لدورهم الإنساني الفاعل في الميدان.
رافق المالكي في زيارته كل من:
المساعد للدعم والمساندة عبدالله محمد الغامدي.
المساعد للعمليات الإسعافية عبدالله شرف الزهراني.
مدير الاتصال المؤسسي عماد الزهراني.
كبير مسعفي قطاع السراة أحمد شرقي،
فيصل محمد الزهراني.