اجتماع بين "تعليم الطائف" و"مكافحة المخدرات" لتنفيذ مبادرة التغذية الفكرية لحماية الطفل

نيابةً عن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ترأس المساعد للشؤون التعليمية، محمد بن عامر النفيعي الاجتماع التحضيري الأول بين الإدارة العامة للتعليم وإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، وذلك لبحث تنفيذ مبادرة "التغذية الفكرية لحماية الطفل"، والتي تهدف إلى توجيه سلوك الطفل نحو التحلي بالأخلاق الحسنة، وتقوية شخصيته، وتزويده بالمهارات الحياتية التي تمكّنه من الرفض الإيجابي لكل سلوك مخالف للقيم الإسلامية والأخلاقية، وذلك بحضور أعضاء الاجتماع من الجانبين.
ورحب المساعد للشؤون التعليمية نيابة عن المدير العام للتعليم بمنسوبي ومنسوبات إدارة مكافحة المخدرات "مالك المبادرة" مشيداً بالتكامل والتناغم بين الجانبين مؤكداً بأهمية هذه المبادرة والتي تكسب الطفل المهارات الحياتية اللازمة والتي تمكنه من الرفض الإيجابي لكل سلوك غير مرغوب فيه، راجياً للجميع التوفيق والسداد وأن يجني أطفالنا ثمار هذه المبادرة الرائعة.