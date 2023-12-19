انطلاق ملتقى "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني" في الرياض

ولفت إلى أن تحقيق مبدأ جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين ككل ودعم حقوق العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مجموعة من الأغراض المهمة للتكامل والنجاح واستثمار الطاقات الكامنة، ومن ثَم تحسين الإنتاج ورفعة شأن مؤسسة العمل ككل.