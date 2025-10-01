"نماء المكية" للسقاية والرفادة تدشن مبادرة "تقني أخضر" بالتعاون مع "تقنية جدة"

دشنت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة مبادرة "تقني أخضر" البيئية بالشراكة مع الكلية التقنية بمحافظة جدة، وذلك انطلاقًا من دورهما الرائد في تمكين المجتمع وتعزيز قيم التطوع وتمكين المتدربين من أداء دور فاعل في خدمة بيئتهم ومجتمعهم، وغرس قيم العطاء والانتماء لديهم.
وتأتي المبادرة استجابةً لتوجهات المملكة العربية السعودية نحو الاستدامة البيئية ضمن رؤية 2030، حيث يتم الدمج بين المهارات التقنية للمتدربين وبين الوعي البيئي لتقديم حلول عملية ومشاريع تطوعية تحقق أثرًا ملموسًا في المساجد والمدارس والمجتمع المحيط.
وأكد عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله، أهمية هذه الشراكة في تأهيل وتمكين متدربي الوحدات التدريبية التقنية من المساهمة في خدمة البيئة والمجتمع، من خلال مشاريع تطوعية عملية تدمج بين التقنية والوعي البيئي وتسهم في جودة الحياة، من خلال إشراك (300) متدرب من الكلية في أنشطة مهنية متخصصة وبيئية تطوعية ترفع من مستوى الوعي البيئي لدى متدربي الكلية.
من جهته، عبّر خالد بن محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للجمعية، عن أهمية هذه الشراكة في تطوير نماذج تطوع تدريبية تقنية بيئية تسهم في تعزيز الاستدامة في منطقة مكة المكرمة، وكذلك تعزيز ثقافة التطوع البيئي وربط التخصصات التقنية بالاحتياجات البيئية للمجتمع، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام.
كما تستهدف هذه الاتفاقية صيانة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المساجد والمدارس والأحياء السكنية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع البيئية العملية التي تشمل الصيانة والترشيد والتدوير والتشجير.