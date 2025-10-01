"نماء المكية" للسقاية والرفادة تدشن مبادرة "تقني أخضر" بالتعاون مع "تقنية جدة"

وأكد عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله، أهمية هذه الشراكة في تأهيل وتمكين متدربي الوحدات التدريبية التقنية من المساهمة في خدمة البيئة والمجتمع، من خلال مشاريع تطوعية عملية تدمج بين التقنية والوعي البيئي وتسهم في جودة الحياة، من خلال إشراك (300) متدرب من الكلية في أنشطة مهنية متخصصة وبيئية تطوعية ترفع من مستوى الوعي البيئي لدى متدربي الكلية.