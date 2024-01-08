"تنمية الأفلاج" تُوظِّف الذكاء الاصطناعي لتقديم أرقى الخدمات الاجتماعية

ونفَّذت جمعية تنمية الأفلاج برامج متنوعة لطاقمها الإداري؛ لتدريبهم على برامج الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفها في إنجاز المهام، وتقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع بطرق تواكب برامج الجمعية الاجتماعية ومبادراتها التطوعية، والاستفادة من هذه الأداة لتعزيز وتبسيط تقديم الخدمات الاجتماعية، وتحليل البيانات المتعلقة بموارد المجتمع واحتياجاته.