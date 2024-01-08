"تنمية الأفلاج" تُوظِّف الذكاء الاصطناعي لتقديم أرقى الخدمات الاجتماعية

بدأت جمعية تنمية الأفلاج في توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات الاجتماعية والتعاملات اليومية، والعمل على تأهيل كوادرها البشرية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة؛ لتقديم أرقى الخدمات وأجودها.
ونفَّذت جمعية تنمية الأفلاج برامج متنوعة لطاقمها الإداري؛ لتدريبهم على برامج الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفها في إنجاز المهام، وتقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع بطرق تواكب برامج الجمعية الاجتماعية ومبادراتها التطوعية، والاستفادة من هذه الأداة لتعزيز وتبسيط تقديم الخدمات الاجتماعية، وتحليل البيانات المتعلقة بموارد المجتمع واحتياجاته.
وشهدت جمعية تنمية الأفلاج زيارة نحو 100 جمعية اجتماعية من مناطق ومحافظات السعودية؛ للاستفادة مما تقدمه للمجتمع من برامج متنوعة ومبادرات اجتماعية، كانت محل اهتمام.. فيما لاقت الجمعية إشادة المسؤولين وخبراء العمل الاجتماعي والداعمين للقطاع الثالث.