انطلاق "مؤتمر التوحد الدولي" بالظهران.. 20 نوفمبر الجاري

كما يستعرض المؤتمر، نماذج الدول الناجحة في التعامل مع هذا الاضطراب، ويسلط الضوء على طبيعة مصاب التوحد والسلوك والمناخ الأسري الذي يجب توفيره لتخفيف أعراضه، والتحديات التي يواجهها المصاب لتحقيق اندماجه مع المجتمع.