جمعية كفى بمكة المكرمة توعي 700 شاب بأضرار السموم

نفذت جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بفريق التوعية والتثقيف بجدة، لقاءً توعوياً حول أضرار التدخين والمخدرات، تخلله معرض تعريفي بخدمات الجمعية وطرق العلاج المتاحة، وذلك ضمن برنامج "جيل" بالمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية.
وشهد اللقاء والمعرض، اللذان أقيما على مدى يومين، مشاركة أكثر من 700 من إداريي المعهد وطلابه، حيث تعرفوا خلالها على أخطار السموم على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية تجنب المؤثرات المحيطة التي قد تقود إلى الإدمان.
وأعرب مدير جمعية كفى بجدة الدكتور سلطان السلمي عن شكره لإدارة المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية على تعاونها في إنجاح البرنامج، وبالأخص وحدة التوجيه والإرشاد بالمعهد، مشيراً إلى أن الجمعية تنفذ العديد من البرامج على مدار العام تزور من خلالها المرافق الحكومية والخاصة للتوعية بأخطار السموم ومجابهتها.
الجدير بالذكر أن برنامج "جيل"، الذي يقام سنوياً، يسهم في إقلاع آلاف الأشخاص عن السموم كل عام.