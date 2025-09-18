جمعية كفى بمكة المكرمة توعي 700 شاب بأضرار السموم

وشهد اللقاء والمعرض، اللذان أقيما على مدى يومين، مشاركة أكثر من 700 من إداريي المعهد وطلابه، حيث تعرفوا خلالها على أخطار السموم على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية تجنب المؤثرات المحيطة التي قد تقود إلى الإدمان.