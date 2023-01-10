"الأمر بالمعروف" تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بمحافظة جدة، بجناح يحتوي على ثلاثة أركان أساسية تعرض مبادرات الرئاسة في هذا الجانب، وبرنامج التوعية المستدامة (مبرور)، كما تعرض جهودها في مواسم الحج والعمرة .
ويصاحب مشاركة الرئاسة عرض المبادرات الاستثمارية لدى الرئاسة العامة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع إبراز الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة في موسم الحج والعمرة والزيارة عبر مراكزها الميدانية التوعوية، ونقاط التوزيع، ومقراتها في المنافذ الحدودية البرية بالإضافة للجوية لاستقبال ضيوف الرحمن.
وتعمل الرئاسة خلال المؤتمر على إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها في موسم الحج والعمرة والزيارة في المعرض، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.