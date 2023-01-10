"الأمر بالمعروف" تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

وتعمل الرئاسة خلال المؤتمر على إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها في موسم الحج والعمرة والزيارة في المعرض، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.