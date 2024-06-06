"السعودية للإعلام" تطلق ملتقى صناعة المحتوى لطلاب وطالبات الدراسات العليا

أعلنت الجمعية السعودية للإعلام والاتصال عن انطلاق ملتقى طلاب وطالبات الدراسات العليا لعام 1446 هـ/ 2024م بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي.. تحولات وتحديات".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال الدكتور علي ضميان العنزي أن الملتقى ينطلق في 6 نوفمبر 2024 بجامعة الملك سعود، ويشمل مجموعة من الأنشطة على مدار يوم واحد، منها أوراق بحثية رقمية، وحلقتا نقاش، وملصقات علمية رقمية، وورشة عمل واحدة، بالإضافة إلى فقرة عروض الأطروحة وأوراق علمية.
وأضاف الدكتور العنزي أن الجمعية تعطي الفرصة لطلاب وطالبات الدراسات العليا من خلال هذا الملتقى، لتقديم أوراق علمية وتوفر لهم فرصة النشر في المجلة العربية للإعلام والاتصال التابعة للجمعية، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لتقديم أفكارهم وأطروحاتهم في ورشة العمل، وتهدف الجمعية من كل ذلك للارتقاء بمهارات وقدرات طلاب وطالبات الدراسات العليا وتهيئتهم لدخول المجال الأكاديمي من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال.
ونوه العنزي بأن المحتوى الإعلامي في الفترة الحالية يعاني من وجود محتوى سطحي لا يرتقي للمستوى المأمول، رغم تطور وسائل الإعلام وأدواته المختلفة، لذلك يأتي هذا الملتقى كمساهمة من الجمعية السعودية للإعلام والاتصال لتوفير منصة تساعد طلاب وطالبات الدراسات العليا على تجاوز التحديات وتطوير الأداء.