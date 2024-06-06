"السعودية للإعلام" تطلق ملتقى صناعة المحتوى لطلاب وطالبات الدراسات العليا

وأضاف الدكتور العنزي أن الجمعية تعطي الفرصة لطلاب وطالبات الدراسات العليا من خلال هذا الملتقى، لتقديم أوراق علمية وتوفر لهم فرصة النشر في المجلة العربية للإعلام والاتصال التابعة للجمعية، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لتقديم أفكارهم وأطروحاتهم في ورشة العمل، وتهدف الجمعية من كل ذلك للارتقاء بمهارات وقدرات طلاب وطالبات الدراسات العليا وتهيئتهم لدخول المجال الأكاديمي من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال.