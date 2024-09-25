برعاية محافظ شرورة.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ94
رعى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني الرابع والتسعين، بمسرح مستشفى شرورة العام.
جاء ذلك بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية وعدد كبير من أهالي المحافظة، وأجواء حماسية كرنفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز بالوطن ومقدراته.
واستُهِل الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، كلمته التي جدد خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولأمير منطقة نجران ونائبه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
ووصف محافظ شرورة، اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ورجاله الأوفياء رحمهم الله، بالذكرى العزيزة على قلوب الجميع.
وقال: ذكرى اليوم الوطني، ملحمة تاريخية عظيمة تتجدد كل عام نتباهى فيها عزًّا وفخرًا وتمجيدًا طول الليالي والأيام، وتتعالى في القلوب المشاعر وتزداد في النفوس الولاء والانتماء والوفاء.
وشدد "العنزي" خلال كلمته على التماسك والتلاحم مع قيادة الوطن؛ سائلًا الله أن يُديم على هذه البلاد الأمن والأمان وأن يحفظها من كل سوء.
بعد ذلك تفاعل الحضور مع القصائد الوطنية، ثم شاهد الجميع أوبريت "شع فجر السعودية" بتنفيذ عدد من طلاب وطالبات إدارة التعليم بالمحافظة، وفلكلور زامل وشعبي وطني بتنفيذ طلاب جامعة نجران كلية شرورة، وأوبريت وطنيًّا شاركت به فرقة العرضة السعودية، ثم استمتع الجميع بمشاهدة عرض مرئي "نحلم ونحقق".
وعقب ذلك أدى محافظ شرورة والحضور العرضةَ السعودية، وثمّن مشاركة التعليم وكلية العلوم والآداب بشرورة وبلدية شرورة والوديعة ولجنة الأهالي وجميع المشاركين.