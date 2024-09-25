برعاية محافظ شرورة.. الأهالي يحتفلون باليوم الوطني الـ94

بعد ذلك تفاعل الحضور مع القصائد الوطنية، ثم شاهد الجميع أوبريت "شع فجر السعودية" بتنفيذ عدد من طلاب وطالبات إدارة التعليم بالمحافظة، وفلكلور زامل وشعبي وطني بتنفيذ طلاب جامعة نجران كلية شرورة، وأوبريت وطنيًّا شاركت به فرقة العرضة السعودية، ‎ثم استمتع الجميع بمشاهدة عرض مرئي "نحلم ونحقق".

‎