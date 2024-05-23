"تعليم عسير" تحتفي بالموهوبين ويكرم الداعمين
شهد مدير عام التعليم بمنطقة عسير فهد عقالا، صباح اليوم الخميس، حفل ختام برامج وأنشطة قسم الموهوبين، والمعرض المصاحب، على مسرح التعليم، في إطار دعم المواهب والاحتفاء بالمبدعين.
جاء ذلك، بمشاركة 21 طالبًا وطالبة في مجالات المشاريع البحثية بالعلوم الطبية والصحية، وحضور عدد من ممثلي الموهبة والإبداع في جامعة الملك خالد والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقيادات التعليم في الإدارة والمكاتب.
وتخلل الحفل تكريم الجهات الداعمة والمساندة للموهوبين، و42 عضو هيئة تدريس بجامعة الملك خالد؛ نظير إشرافهم ومساندتهم للطلبة الموهوبين في عدد من المجالات، ومكاتب التعليم، لقاء جهودها في برامج ومسابقات الموهوبين.
بالإضافة إلى تكريم 124 مدرسة تميزت بالتسجيل في مختلف المسابقات والمشروعات العلمية، وثمانية من الطلبة الذين حققوا إنجازات محلية وعالمية، و35 من طلبة الموهبة الاستثنائية.
بدوره أشاد "عقالا"، بما حققه طلاب وطالبات تعليم المنطقة من مشروعات واختراعات تميزت بالإبداع.
وأعرب عن اعتزازه، بما حققه ممثل الوطن في معرض " آيسف 2024"، الممثل للمملكة كثاني منتخب على مستوى العالم في هذه التنافسية للعام الثالث.
وثمن الجهود التي يبذلها حكام وطننا الغالي منذ تأسيسه قبل 300 عام، والذين جعلوا من تطوير الإنسان وبنائه محور اهتمامهم.
ونوه إلى ما تعيشه بلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده، عبر الرؤية العظيمة 2030، التي جعلت من أولوياتها أن يكون الطالب والطالبة السعوديين منافسين عالميين، وهو الهدف الذي تكرس وزارة التعليم جهودها لتحقيقه.
وثمن الشراكات النوعية بين تعليم عسير وجامعة الملك خالد، والتدريب التقني والمهني، بوصفهم شركاء أساسيين ومهمين في دعم كل ما يخص الموهبة والإبداع.
وقال "عقالا": إن "تعليم عسير" حقّقت حضورًا لافتًا في منصات التتويج العالمية والإقليمية من خلال طلاب الموهبة والإبداع.
وأضاف أن فِرق العمل بتعليم المنطقة تعمل على تكثيف الجهود لأولمبياد الإبداع 2025، مع الشركاء عبر الخطط الاستراتيجية المرسومة لذلك، مؤملاً أن تكون واقعًا ملموسًا في المستقبل القريب.
وتابع: طلاب منطقة عسير، يمتلكون الكثير من المواهب الواعدة، وبحاجة للتوجيه والرعاية من خلال فريق العمل التعليمي، الذي يعمل على اكتشاف المواهب ورعايتها ودعمها.
من جانبها أوضحت رئيسة قسم الموهوبين بتعليم المنطقة نجلاء الرفيدي، أن هذا الاحتفال جاء للتعريف ببرامج الموهوبين، ودعم وتعزيز برامج رعاية الطلبة الموهوبين، وتحفيز المدارس المتفاعلة مع برامج الموهوبين، وشكر وتقدير المشاركين والداعمين لبرامج القسم.
وأضافت، أن برامج الموهوبين والمشاركة في المعرض، اشتملت على: النمذجة، ومضمار المحترفين، والبايثون، وأعمال مراكز الموهوبين، وبراءة الاختراع، والبرنامج المدرسي.