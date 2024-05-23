"تعليم عسير" تحتفي بالموهوبين ويكرم الداعمين

ونوه إلى ما تعيشه بلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده، عبر الرؤية العظيمة 2030، التي جعلت من أولوياتها أن يكون الطالب والطالبة السعوديين منافسين عالميين، وهو الهدف الذي تكرس وزارة التعليم جهودها لتحقيقه.