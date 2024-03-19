تجمّع الشرقية الصحي يطلق المرحلة الثانية من حملة صيامي صحي

ويشارك في المرحلة الثانية أكثر من 125 موظفاً، كما يبلغ عدد المتطوعين في المرحلة الثانية قرابة 800 متطوع ومتطوعة، حيث تستهدف المرحلة الثانية من التوعية الميدانية 150 ألف مستفيد، إضافة لاستهداف 400 مستفيد من التوعية الإلكترونية.