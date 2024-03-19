تجمّع الشرقية الصحي يطلق المرحلة الثانية من حملة صيامي صحي

أطلق تجمع الشرقية الصحي المرحلة الثانية من حملته التوعوية خلال شهر رمضان المبارك "صيامي صحي"، والتي تسعى لتصحيح العادات غير الصحية في رمضان وتشجيع أفراد المجتمع لتبنّي سلوكيات غذائية وصحية.
وستكون المرحلة الثانية من حملة "صيامي صحي" في المجالس والديوانيات الرمضانية، والمجمعات والأسواق التجارية، والمساجد، والأمسيات والغبقات الرمضانية، بالإضافة إلى خيام إفطار الصائم بالتعاون مع جمعية "هداية" لتوعية الجاليات.
ويشارك في المرحلة الثانية أكثر من 125 موظفاً، كما يبلغ عدد المتطوعين في المرحلة الثانية قرابة 800 متطوع ومتطوعة، حيث تستهدف المرحلة الثانية من التوعية الميدانية 150 ألف مستفيد، إضافة لاستهداف 400 مستفيد من التوعية الإلكترونية.
يشار إلى أن تجمع الشرقية يحرص على التواجد بالقرب من أفراد المجتمع خلال مناسباتهم والأماكن العامة المختلفة وأماكن التجمعات، ودعمهم بالمعلومات الصحية التي ينبغي تبنّيها في شهر رمضان لاتباع السلوكيات الصحية والقضاء على العادات السيئة بما يدعم استراتيجية وثقافة الوقاية من الأمراض وتعزيز جودة الحياة.