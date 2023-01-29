خريجو "معهد المراقبين" بالطائف يواصلون لقاءاتهم السنوية بأساتذتهم

واصل خريجو المعهد الثانوي للمراقبين الفنيين بالطائف سابقًا عقد لقاءاتهم السنوية مع أساتذتهم بعد ما يقارب من ثلاثين عامًا على تخرجهم من المعهد، وذلك في منطقة الحسينية في مكة المكرمة.
وأوضح منسق اللقاء حمدان الزهراني أن الزملاء خريجي المعهد لأعوام 1415 و1416 و 1417 أسهموا في فكرة إقامة لقاء سنوي يلتقون فيه مع بعضهم بعضًا ويلتقون أساتذتهم فيه والذي يعد الاجتماع التاسع.
وقال "الزهراني": أشكر كل من أسهم من الجميع في تنظيم وترتيب هذا اللقاء والذي يعقد سنويًا وشارك فيه عدد كبير من مناطق ومحافظات مملكتنا الغالية فاق الحضور خمسين شخصًا ما بين طلاب وأساتذة ولا شك أن فكرة اللقاء حظيت بقبول الزملاء وكذلك أساتذتنا الكرام الذين نكن لهم كل محبةٍ وتقدير، وكان لهم الفضل بعد الله عز وجل فيما وصل إليه الزملاء من مناصب قيادية ومواقع مختلفة في عددٍ من الإدارات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.
وقد شارك في اللقاء عددٌ كبيرٌ من الزملاء والأساتذة، حيث تم إلقاء عددٍ من الكلمات واستعادة الذكريات لمواقف لا تُنسى لسنوات طويلة.
وألقيت كلمات ترحيبية وأمسية شعرية شارك فيها محمد ناصر الحارثي وأسامة مطيع الله الحربي، ثم توالت الشيلات الشعبية المتنوعة والتي شارك فيها الجميع لساعاتٍ متأخرة من الليل.