خريجو "معهد المراقبين" بالطائف يواصلون لقاءاتهم السنوية بأساتذتهم

وقال "الزهراني": أشكر كل من أسهم من الجميع في تنظيم وترتيب هذا اللقاء والذي يعقد سنويًا وشارك فيه عدد كبير من مناطق ومحافظات مملكتنا الغالية فاق الحضور خمسين شخصًا ما بين طلاب وأساتذة ولا شك أن فكرة اللقاء حظيت بقبول الزملاء وكذلك أساتذتنا الكرام الذين نكن لهم كل محبةٍ وتقدير، وكان لهم الفضل بعد الله عز وجل فيما وصل إليه الزملاء من مناصب قيادية ومواقع مختلفة في عددٍ من الإدارات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.