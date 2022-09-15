٢٠١ جراحة يوم واحد و١٠ آلاف مستفيد.. هنا حصاد لمستشفيي القنفذة والمظيلف

قالت الشؤون الصحية بالقنفذة، إن "مستشفى القنفذة" العام أجرى من بداية العام ٢٠٢٢م وحتى ٣٠ أغسطس لنفس العام عدد ٢٠١ عملية جراحية لليوم الواحد.
وتنوعت العمليات في تخصصات عدة؛ حيث كانت عمليات الجراحة العامة ٥٦ عملية، وجراحة الأوعية الدموية ٣ عمليات، وجراحة الأطفال ٧٤ عملية، وجراحة العظام ١٦عملية، وجراحة المسالك البولية ١٤عملية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة ٢١ عملية، والنساء والولادة ٥ عمليات، وجراحة الوجه والفكين ١٢ عملية.
من جانب آخر، أكدت صحة القنفذة بأن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى المظيلف العام شمال محافظة القنفذة قدمت خدماتها لـ (10189) مستفيداً، وذلك خلال شهر أغسطس للعام 2022م.
وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ (7450) مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(2739) مستفيدًا، وبلغ عدد الولادات (33)، كما تم إجراء (50) عملية جراحية وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية (1734) فحصاً إشعاعياً، إضافةً إلى (17343) فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي (229) جلسة، فيما بلغ عدد زيارات الطب المنزلي (144) زيارة، وصرف (7440) وصفه طبية.