٢٠١ جراحة يوم واحد و١٠ آلاف مستفيد.. هنا حصاد لمستشفيي القنفذة والمظيلف

وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ (7450) مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(2739) مستفيدًا، وبلغ عدد الولادات (33)، كما تم إجراء (50) عملية جراحية وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية (1734) فحصاً إشعاعياً، إضافةً إلى (17343) فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي (229) جلسة، فيما بلغ عدد زيارات الطب المنزلي (144) زيارة، وصرف (7440) وصفه طبية.