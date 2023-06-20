تكريم الموظفين المنتهية خدماتهم بـ"تقنية الطائف"

كرمت الكلية التقنية بالطائف، اليوم الثلاثاء، موظفيها المدربين المنتهية خدماتهم للعام 1444هـ، بحضور عميد الكلية خالد بن سعيد الغامدي، ووكلاء ورؤساء الأقسام ومنسوبي الكلية، في استراحة العريفي بطريق الهدا.
وبدأ الحفل بفقرة ترحيبية شعرية قدمها عاشق التراث ومحب الورد الطائفي أحمد أبو سبعة، ثم ألقى عميد الكلية التقنية، كلمة شكر فيها المحتفى بهم على جهودهم الكبيرة ودورهم الواضح في تطور العمل وازدهاره على مستوى التدريب والإدارة.
وقال "الغامدي": "إنكم حينما تغادرون صرح العمل، فقد تركتم بصمة خالدة لمن خلفكم من الجيل الحالي والأجيال القادمة، وأنتم قادة صنعتم منا قادة، تعلمنا منكم معنى الإخلاص في العمل والجد والاجتهاد".
بعد ذلك ألقى كلمة المتقاعدين المهندس عبدالعزيز القرشي، وجه فيها الشكر والعرفان لعميد الكلية ومنسوبيها على إقامة حفل التكريم الذي يعد وسامًا على صدورهم.
وقال "القرشي": "عندما نستعرض ذاكرة الزمن لأكثر من ثلاثين عامًا من عمرنا العملي، فإنه لايمكننا أن ننسى تلك السنوات المليئة بالعمل والحيوية والتي قضيناها في أروقة منشآت التدريب التقني والمهني".
كما شارك غياث الهاشمي، في تقديم لون المجس الحجازي، الذي حظي بإعجاب الحضور.
وفي نهاية الحفل كرم عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي، المحتفى بهم: الدكتور عبدالرؤوف قالول، وعبدالله الزهراني، وسعيد العمري، وعبدالعزيز القرشي، بدروع تقديرية وهدايا عينية خاصة. كما تم تكريم الجميع بهدايا خاصة من الزملاء بالكلية.