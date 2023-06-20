تكريم الموظفين المنتهية خدماتهم بـ"تقنية الطائف"

كرمت الكلية التقنية بالطائف، اليوم الثلاثاء، موظفيها المدربين المنتهية خدماتهم للعام 1444هـ، بحضور عميد الكلية خالد بن سعيد الغامدي، ووكلاء ورؤساء الأقسام ومنسوبي الكلية، في استراحة العريفي بطريق الهدا.