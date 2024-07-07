"عيوني" تُطلق حملة وقائية للكشف المبكر عن صحة البصر ومكافحة العمى السكري بـ"شقراء"

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وتقديم الفحوص والتوصيات الطبية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة تأتي إسهامًا من الجمعية في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة ونشر ثقافتها بين أوساط أفراده؛ وذلك للتقليل من الإصابة بأمراض العيون والعمى والأمراض المُسببة لها كالضغط والسكر والسلوك الغذائي غير السليم وغيرها؛ الأمر الذي سيُسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتم إنفاقها في علاج هذه الأمراض، ومن ثم المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية؛ مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمه وقف الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم المهنا لبرنامج عيادات عيوني المتنقلة.