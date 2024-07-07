"عيوني" تُطلق حملة وقائية للكشف المبكر عن صحة البصر ومكافحة العمى السكري بـ"شقراء"

أطلقت جمعية "عيوني" بالتعاون مع جمعية "عناية" الصحيتين، الحملة الوقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري بمحافظة شقراء لمدة ثلاثة أيام وذلك ضمن مُبادرة ترياق لتعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة، برعاية سعادة محافظ شقراء عادل عبد الله البواردي، وبحضور عضو نُظار وقف الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العلي المهنا الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا وصالح العنزي مدير جمعية عيوني الصحية، ومدير إدارة الوقاية وتعزيز الصحة خالد بن محمد الفقيه بجمعية عناية.
وقال المدير التنفيذي لجمعية عيوني إن هذا البرنامج يأتي في إطار البرنامج الوقائي الموسوم بـ "نحو محافظات آمنة"، ضمن مبادرة "ترياق"، بالتنسيق مع جمعية "عناية" الصحية، وبدعم سخي من وقف الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العلي المهنا.
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وتقديم الفحوص والتوصيات الطبية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة تأتي إسهامًا من الجمعية في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة ونشر ثقافتها بين أوساط أفراده؛ وذلك للتقليل من الإصابة بأمراض العيون والعمى والأمراض المُسببة لها كالضغط والسكر والسلوك الغذائي غير السليم وغيرها؛ الأمر الذي سيُسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتم إنفاقها في علاج هذه الأمراض، ومن ثم المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية؛ مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمه وقف الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم المهنا لبرنامج عيادات عيوني المتنقلة.
وأضاف "العنزي" أن "الحملة الوقائية" تعتمد" في منهجية عملها على ثلاثة مسارات؛ حيث يشتمل المسار الأول على ركن الفحوص الوقائية والتي من أبرزها: فحص المؤشرات الحيوية "السكر – الضغط – الوزن والكتلة"، والمسار الثاني يشتمل على الكشف المبكر عن صحة وسلامة البصر، أما المسار الثالث فإنه يشتمل على ركن التوعية والتثقيف الصحي، ومن أبرز نشاطاته: إقامة ركن للتوعية الغذائية والدوائية.
وقدمت الجمعية في اليوم الأول الأحد 7 / 7 / 2024م خدمات الفحص الوقائي في مستشفى شقراء، والبساتين مول، وتواصل الجمعية برنامجها في الأماكن الآتية: مستشفى شقراء (يوم الاثنين 8 يوليو من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، وسوق حليوة (يوم الاثنين 8 يوليو من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، ومن الساعة 5 مساء حتى 9 مساء )، وبلدية شقراء ومستشفى شقراء (يوم الثلاثاء 9 يوليو من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
ووجّه "العنزي" شُكره وتقديره لوقف الشيخ عبد العزيز المهنا على هذا الدعم سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم ويُهيب بالشركات والمؤسسات دعم برامج جمعية عيوني ذات الأثر المُستدام للحفاظ على الصحة البصرية.
كما شكر المُمارسين الصحيين المُتطوعين المشاركين في البرنامج لتعزيز ونشر الوعي الصحي وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة للجمهور.