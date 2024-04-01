ضمن "أجاويد 2".. تدشين مبادرة "خيرات أرضنا لنا وللمستقبل" بعسير

دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلاً بمكتب خميس مشيط، مبادرة مسار الوعي باسم "خيرات أرضنا لنا وللمستقبل"، بمركز الأمير سلطان الحضاري، لمدة أربعة أيام.
جاء ذلك تحت رعاية وحضور محافظ "خميس مشيط" خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وضمن مبادرة "أجاويد 2".
حضر حفل التدشين مدير عام البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خميس مشيط المهندس سليمان بن عبدالله البناوي.
وتخلل المبادرة، مبادرات ومعارض لعدد من المشاتل والصيدليات البيطرية ومركز "وقاء" والأسر المنتجة للصناعات التحويلية، وقصص نجاح لمشاركين تم دعمهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبحضور بعض المتطوعين والمنظمين.
كما جرى افتتاح معرض "بيئتي" والذي يأتي تطبيقًا عمليًا لدورات مقدمة خلال برنامج المبادرة والتي تستهدف طلاب المدارس وصغار السن، إضافة لعدد من الدورات المعتمدة في مجال البيئة و أساسيات تربية النحل.
وتضمن برنامج المبادرة مسرحًا للطفل لتقديم مسابقات وجوائز للحضور في مجال البيئة والمحافظة عليها.
وفي نهاية الحفل تم توزيع 200 شتلة متنوعة على الحضور، من المحافظ ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير.