ضمن "أجاويد 2".. تدشين مبادرة "خيرات أرضنا لنا وللمستقبل" بعسير

جاء ذلك تحت رعاية وحضور محافظ "خميس مشيط" خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وضمن مبادرة "أجاويد 2".

حضر حفل التدشين مدير عام البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خميس مشيط المهندس سليمان بن عبدالله البناوي.