"أسرة" جازان تحتفل باليوم العالمي لكبار السن في ملتقى "سند وعطاء"

نظمت لجنة شؤون الأسرة بإمارة منطقة جازان، الأربعاء، ملتقى "سند وعطاء"، بمناسبة "اليوم العالمي لكبار السن"، تحت شعار "القدرة على التكيف والمساهمة لكبيرات السن".
جاء ذلك في مركز التنمية الاجتماعية بجازان، بحضور وكيل إمارة المنطقة للحقوق الدكتور سعيد بن مناحي الخنفري.
وتجوّل "الخنفري" في أركان المعرض المصاحب الذي اشتمل على مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة للتعريف بحقوق كبار السن.
وتابع الحضور عرضًا عن لجنة شؤون الأسرة ودورها في تلمُّس الاحتياجات التنموية للأسر، وتشخيص التحديات وتقديم المقترحات والحلول.
فيما أكّدت رئيسة اللجنة الدكتورة أميمة البدري، في كلمتها؛ أهمية الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن؛ لأهميتهم في المجتمع، وللتأكيد على توفير كل الخدمات التي تحتاج إليها هذه الفئة الغالية.
كما تضمن الملتقى جلستَيْ حوار بمشاركة رئيسة لجنة رعاية كبار السن بالجمعية الدكتورة نهى الشريف؛ الأولى بعنوان "حقوق كبار السن"، والثانية بعنوان "أبرز الخدمات المقدمة لكبار السن".
وتحدث خلال الجلستين عدد من المتخصصين عن حقوق كبار السن من النواحي القانونية والصحية والمجتمعية، مؤكدين اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة الغالية، مستعرضين الأنظمة التي تحفظ حقوق كبار السن وكرامتهم وخصوصيتهم، وتضمن لهم حق الرعاية والإعالة والأولوية في كل الخدمات التي يحتاجون إليها.