"أسرة" جازان تحتفل باليوم العالمي لكبار السن في ملتقى "سند وعطاء"

وتحدث خلال الجلستين عدد من المتخصصين عن حقوق كبار السن من النواحي القانونية والصحية والمجتمعية، مؤكدين اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة الغالية، مستعرضين الأنظمة التي تحفظ حقوق كبار السن وكرامتهم وخصوصيتهم، وتضمن لهم حق الرعاية والإعالة والأولوية في كل الخدمات التي يحتاجون إليها.