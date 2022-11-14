"حياتنا" تقيم فعالية "اجزموا يالسكريين" في اليوم العالمي للسكري

وتهدف الفعالية إلى فعالية توعوية تهدف إلى رفع الوعي بالوقاية من السكري وكيفية التعايش مع السكري لتجنب مضاعفات المرض، كما قدّم المعرض مرسماً وركناً ترفيهياً للأطفال.