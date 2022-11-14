"حياتنا" تقيم فعالية "اجزموا يالسكريين" في اليوم العالمي للسكري

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" صباح فعالية "اجزموا يالسكريين"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري، حيث أقيمت الفعالية يوم الاثنين في مدينة الملك سعود الطبية.
وقد افتتحت الفعالية بحضور المدير التنفيذي لجمعية حياتنا أحمد بن داحش خبراني، والمدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية بمدينة الملك سعود الطبية فيصل المزروع، والمدير للتنفيذي المشارك للرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع بمدينة الملك سعود الطبية محمد المسند وعدد كبير من الزوار.
وتهدف الفعالية إلى فعالية توعوية تهدف إلى رفع الوعي بالوقاية من السكري وكيفية التعايش مع السكري لتجنب مضاعفات المرض، كما قدّم المعرض مرسماً وركناً ترفيهياً للأطفال.
وتسعى جمعية "حياتنا" لتحقيق أهدافها في التوعية والتثقيف الصحي، وتحقيقاً لرؤية 2030 من خلال تقديمها للمعارض والأركان التوعوية المتميزة.