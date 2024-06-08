مدينة الحجاج بمنفذ الوديعة بـ"شرورة" تواصل استقبال ضيوف الرحمن

كما عبر عددٌ من الحجاج عن شكرهم لحكومة المملكة على حسن الاستقبال لضيوف الرحمن وتسهيل كل العقبات أمامهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وما تقدمه قيادة المملكة الرشيدة -أيدها الله- من الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.