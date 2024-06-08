مدينة الحجاج بمنفذ الوديعة بـ"شرورة" تواصل استقبال ضيوف الرحمن

بإشراف ومتابعة من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس لجنة الحج بالمنطقة يواصل منفذ الوديعة بشرورة استقبال حجاج بيت الله الحرام، يأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات تقدمها مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمدينة.
حيث ينعم ضيوف الرحمن منذ عبورهم المنفذ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445 بسبل الراحة التي وفرتها القيادة الرشيدة للمملكة - أيدها الله- منذ لحظات وصولهم إلى مدينة الحجاج بمركز الوديعة بمحافظة شرورة حتى مغادرتها باتجاه المشاعر المقدسة.
وتقدم الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بالمنفذ، منظومة خدمية متكاملة، بتنسيق تام فيما بينها وبأداء رفيع المستوى، إضافة إلى وجود ما يزيد على 1200 متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المنطقة.
وشهدت مدينة الحجاج توافد ضيوف الرحمن، للمنفذ من اليمن الذين أشادوا بالتسهيلات والخدمات المقدمة لهم في منفذ الوديعة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما عبر عددٌ من الحجاج عن شكرهم لحكومة المملكة على حسن الاستقبال لضيوف الرحمن وتسهيل كل العقبات أمامهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وما تقدمه قيادة المملكة الرشيدة -أيدها الله- من الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.
وفي الختام دعوا حجاج دولة اليمن الشقيقة الله عز وجل أن يحفظ للمملكة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.