"محافظ الغاط" يفتتح المعرض الفني للمدارس ويُشيد بالأعمال المشاركة

بدوره أكد مدير التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي أن الهدف من المبادرة هو تأسيس حركة فنية تنطلق من مدارس المحافظة، بالشراكة مع مكتبة منيرة الملحم ومع الفنانين والفنانات، إضافة إلى نشر الوعي الفني في المجتمع والارتقاء بالذائقة الفنية والحس الجمالي والإبداعي لدى المجتمع الريادي العالمي للفن السعودي التشكيلي.