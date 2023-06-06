"محافظ الغاط" يفتتح المعرض الفني للمدارس ويُشيد بالأعمال المشاركة

افتتح محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، معرض فنان إبداع وتذوق، الذي أقيم بمبادرة من الإشراف التربوي "بنات"، بحضور مدير تعليم الغاط ومساعديه وقيادات التعليم والمهتمين بالفنون التشكيلية والبصرية.
ويهدف المعرض لتنمية وإبراز مواهب الطالبات في الرسم والأشغال الفنية بالشراكة مع مكتبة منيرة الملحم، وأقيم في حديقة المكتبة مساء أمس الاثنين ويستمر ثلاثة أيام.
بدأ حفل الافتتاح بقَص شريط المعرض الفني، ثم استمع محافظ الغاط أثناء جولته، لشرح عن كل ركن من أعمال الطالبات لكل مدرسة، وكذا أعمال كل فنان وفنانة من المشاركين في المعرض وما تحويه من أعمال إبداعية.
وأعرب السديري عن سعادته بما رآه من مواهب وإبداع قدّمته الطالبات في مجال الرسم والأشغال والفن، وما شاهد من دعم للثقافة بشتى مجالاتها والاستثمار فيها، وتشجيع الطالبات إيمانًا بأهمية نشر ثقافة التذوق الفني برؤية وهوية سعودية تستمد قوتها من الثوابت الدينية.
بدوره أكد مدير التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي أن الهدف من المبادرة هو تأسيس حركة فنية تنطلق من مدارس المحافظة، بالشراكة مع مكتبة منيرة الملحم ومع الفنانين والفنانات، إضافة إلى نشر الوعي الفني في المجتمع والارتقاء بالذائقة الفنية والحس الجمالي والإبداعي لدى المجتمع الريادي العالمي للفن السعودي التشكيلي.
ولفت "الخمشي" إلى أن المعرض يعكس الواقع ويستشرف المستقبل؛ مما يؤدي إلى تبني المواهب وصقلها لنخطو نحو المستقبل لغد أفضل.