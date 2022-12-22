الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام توقع اتفاقية مع كلية الطب بجامعة تبوك

وقَّعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع جامعة تبوك ممثلةً بكلية الطب في مقر الكلية.
حيث حضر وفد من الجمعية يترأسه رئيس مجلس الإدارة طلال بن خالد الفقير ويرافقه المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبد العزيز بن رمضان القيسي، والمشرف المالي للجمعية الدكتور عياش العنزي، وعدد من منسوبي الجمعية، وكان في استقبالهم عميد كلية الطب الدكتور مرعي العمري وعدد من مساعديه.
وتجول الفريق في أروقة الكلية قبل عقد الاجتماع الذي انتهى بتوقيع الاتفاقية التي تهدف إلى التعاون المشترك بين الجمعية وكلية الطب لما فيه صالح الأيتام وأسرهم من رعاية طبية واستشارية والتوعية الصحية والنفسية والتثقيف الصحي للأسرة ولليتيم من خلال عقد الدورات والتدريب وكذلك تم الاتفاق على الاستفادة من مقرات الكلية وقاعات التدريب فيما يخدم الجمعية والأيتام.
وقد مثَّل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة طلال بن خالد الفقير ومثل كلية الطب عميدها سعادة الدكتور مرعي العمري.
من جهة أخرى، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية الأيتام الخيرية عن شكره لعميد كلية الطب ومساعديه وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية على هذه الاتفاقية التي ستُسهم في دعم الأسر والأيتام ورعايتهم صحيًا، وعلاجيًا، وكذلك تقديم الاستشارات الطبية والنفسية وتنمية الثقافة والتوعية الصحية لدى الأسر لتحقيق الوقاية من الأمراض، مثمنًا لهم هذه المبادرة سائلاً الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد.