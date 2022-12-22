الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام توقع اتفاقية مع كلية الطب بجامعة تبوك

من جهة أخرى، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية الأيتام الخيرية عن شكره لعميد كلية الطب ومساعديه وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية على هذه الاتفاقية التي ستُسهم في دعم الأسر والأيتام ورعايتهم صحيًا، وعلاجيًا، وكذلك تقديم الاستشارات الطبية والنفسية وتنمية الثقافة والتوعية الصحية لدى الأسر لتحقيق الوقاية من الأمراض، مثمنًا لهم هذه المبادرة سائلاً الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد.