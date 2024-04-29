محافظ الخرج يُدشن فعاليات "أسبوع البيئة 2024م"

وأكد محافظ الخرج، خلال التدشين، أهمية "أسبوع البيئة" في تحقيق المزيد من المبادرات؛ للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة، مُتطلعًا إلى العمل من أجل الحفاظ على تعزير هوية المحافظة الزراعية؛ بما يحقق التطلعات.