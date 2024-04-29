محافظ الخرج يُدشن فعاليات "أسبوع البيئة 2024م"

دشّن محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان المحافظة، اليوم الاثنين، "أسبوع البيئة 2024م".
جاء ذلك بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس خالد بن مبارك الدوسري، وعدد من منسوبي المكتب.
وأكد محافظ الخرج، خلال التدشين، أهمية "أسبوع البيئة" في تحقيق المزيد من المبادرات؛ للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة، مُتطلعًا إلى العمل من أجل الحفاظ على تعزير هوية المحافظة الزراعية؛ بما يحقق التطلعات.
من جانبه، نوّه مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى تدشين المحافظ لـ"أسبوع البيئة"، ودعمه لجميع الأعمال البيئية الهادفة التي ترفع مستويات الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع والقطاعات المختلفة.