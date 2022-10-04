بالصور.. "البشر" يشارك متفوقي الأفلاج فرحة التكريم بمتوسطة أحد

وشهد الحفل الذي حضره مدير المدرسة عبدالله الحديبي ورئيس قسم التوجيه الطلابي وعدد من مشرفي التعليم عرضًا مرئيًّا عن تطلعات وأمنيات المتفوقين المستقبلية، وكلمة من الموجه الطلابي حث خلالها جميع الطلاب على بذل المزيد من الجهد للتفوق والنجاح.