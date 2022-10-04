بالصور.. "البشر" يشارك متفوقي الأفلاج فرحة التكريم بمتوسطة أحد

شارك مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية محمد بن عبدالله البشر، صباح اليوم، الطلاب حفل التكريم الذي أقامته متوسطة أحد لطلابها المتفوقين.
وشهد الحفل الذي حضره مدير المدرسة عبدالله الحديبي ورئيس قسم التوجيه الطلابي وعدد من مشرفي التعليم عرضًا مرئيًّا عن تطلعات وأمنيات المتفوقين المستقبلية، وكلمة من الموجه الطلابي حث خلالها جميع الطلاب على بذل المزيد من الجهد للتفوق والنجاح.
تلا ذلك كلمة لرئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم الأفلاج الدكتور محمد آل كليب هنأ فيها الطلاب المتفوقين، وثمّن جهود أولياء أمور الطلاب، كما قدّم جزيل الشكر لإدارة المدرسة وكافة منسوبيها من معلمين وموجهين طلابيين.
وتَضمن الحفل كلمة لمساعد مدير التعليم تحدث خلالها عن دور أولياء الأمور وجهود المعلمين وكافة منسوبي المدرسة، مقدمًا تهنئته للطلاب المتفوقين وحث كل الطلاب على مضاعفة الجهود لرفع درجات التحصيل الدراسي والتفوق والنجاح.