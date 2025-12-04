أكثر من 1000 متطوع يرفعون الوعي بصحة الفم والأسنان عبر "جمعية ابتسم"

وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز فتني أن هذه المنجزات تأتي ترجمة عملية لأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز العمل التطوعي وتمكين المتطوعين من إحداث أثر مستدام، حيث قال: "نفخر في جمعية ابتسم بما قدمه متطوعونا من جهود مخلصة أسهمت في رفع مستوى الوعي بصحة الفم والأسنان، وتقديم خدمات نوعية للمستفيدين. إن رؤية المملكة 2030 فتحت لنا آفاقًا واسعة أمام الجمعيات التطوعية، ومكّنتها من تعزيز قدراتها وتوسيع أثرها، ونحن ماضون في (ابتسم) نحو تقديم مبادرات أكثر ابتكارًا وفاعلية لخدمة المجتمع".