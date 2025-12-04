أكثر من 1000 متطوع يرفعون الوعي بصحة الفم والأسنان عبر "جمعية ابتسم"
تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، أعلنت جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة أبرز منجزاتها خلال العام، والتي عكست حضورًا فاعلًا ومؤثرًا في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي.
وسجلت الجمعية إنجازًا لافتًا تمثّل في تقديم 7782 ساعة تطوعية بمشاركة 1049 متطوعًا ومتطوعة من مختلف التخصصات، كما أتاحت الجمعية عبر المنصات المعتمدة 294 فرصة تطوعية أسهمت في تعزيز ثقافة العطاء وتحقيق المشاركة المجتمعية.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز فتني أن هذه المنجزات تأتي ترجمة عملية لأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز العمل التطوعي وتمكين المتطوعين من إحداث أثر مستدام، حيث قال: "نفخر في جمعية ابتسم بما قدمه متطوعونا من جهود مخلصة أسهمت في رفع مستوى الوعي بصحة الفم والأسنان، وتقديم خدمات نوعية للمستفيدين. إن رؤية المملكة 2030 فتحت لنا آفاقًا واسعة أمام الجمعيات التطوعية، ومكّنتها من تعزيز قدراتها وتوسيع أثرها، ونحن ماضون في (ابتسم) نحو تقديم مبادرات أكثر ابتكارًا وفاعلية لخدمة المجتمع".
وأضاف: "جمعية ابتسم مستمرة في تطوير برامجها التطوعية وتوسيع شراكاتها بما يسهم في دفع مسيرة العمل التطوعي، وتحقيق رسالتها في تعزيز الوعي الصحي وتمكين المتطوعين في مجال طب الأسنان".