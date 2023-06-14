"مجلس التعليم بالزلفي" يستعرض مشاركات الطلاب بمسابقة القرآن الكريم وبرنامج التجارب البيئة

ترأس مدير تعليم الزلفي محمد الطريقي، مجلس التعليم في جلسته الثانية لعام 1444هـ بحضور جميع الأعضاء بقطاعَي البنين والبنات.
وأفتتح أمين المجلس فهد السلمان، الجلسة بالترحيب برئيس المجلس وأعضائه والضيوف المشاركين في الجلسة، ثم استعراض مشاركة الطلاب والطالبات المتميزة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، ومشاركة طلاب وطالبات تعليم الزلفي في برنامج تجارب بيئة الجاذبية الصغرى الذي نُفذ بالتزامن مع رحلة رائدي الفضاء السعوديين.
وأشاد المجتمعون بالانضباط المدرسي لمنسوبات المدارس، والنتائج المميزة لمسابقة المهارات الثقافية التي تحققت على مستوى المملكة، وجهود الإدارة في التوعية والتثقيف عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية والتي يشرف عليها مباشرة صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- وبدعم واهتمام وزارة التعليم.
بعد ذلك ألقى رئيس المجلس كلمة قدّم خلالها شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم المتميزة، وفي نهاية الاجتماع تمّ الاستماع لمداخلات الحضور.