"مجلس التعليم بالزلفي" يستعرض مشاركات الطلاب بمسابقة القرآن الكريم وبرنامج التجارب البيئة

وأفتتح أمين المجلس فهد السلمان، الجلسة بالترحيب برئيس المجلس وأعضائه والضيوف المشاركين في الجلسة، ثم استعراض مشاركة الطلاب والطالبات المتميزة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، ومشاركة طلاب وطالبات تعليم الزلفي في برنامج تجارب بيئة الجاذبية الصغرى الذي نُفذ بالتزامن مع رحلة رائدي الفضاء السعوديين.