تحت شعار الإعلام واقع ومسؤولية.. ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني يختتم فعالياته اليوم في واس

اختتم ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني الذي نظمته جمعية المسؤولية المجتمعية تحت شعار (الإعلام واقع ومسؤولية) فعالياته اليوم الخميس في وكالة الأنباء السعودية واس حيث استضاف نخبة من الإعلاميين والأكاديميين المتخصصين في مجالي الإعلام والمسؤولية الاجتماعية من الجامعات ومجلس الشورى ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية.
واستعرض الملتقى خمسة محاور في خمس جلسات: الجلسة الأولى في اليوم الأول الأربعاء 20 نوفمبر 2024 محور اللوائح والتشريعات (السياسة الإعلامية - قانون المطبوعات والنشر) بإدارة الأستاذة الدكتورة غدير بن مسلم الشمري، وبمشاركة الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، والأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العساف، والأستاذة الدكتورة أمل بنت محمد التميمي، والدكتور فهد بن حسن آل عقران.
بينما ناقشت الجلسة الثانية: محور إستراتيجية الإعلام للمسؤولية الاجتماعية، وأدارت هذه الجلسة الدكتورة جميلة هليل العنزي، وشارك فيها: الدكتورة خلود بنت برجس العبدالكريم، الدكتورة الجوهرة بنت عويض المطيري، وعلاء درويش كيال.
واستعرضت الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني الخميس أدوار ومهام الصحافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وأدار الجلسة الدكتور تركي بن فهد العيار وشارك فيها هاني بن فريد وفا، محمد بن فرج التونسي، وعمر بن عبدالرحمن الشدي.
بينما ناقشت الجلسة الثانية محور الإذاعة والتلفزيون والمسؤولية الاجتماعية، بإدارة الدكتور سليمان بن عبدالله العيدي، وبمشاركة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، والأستاذ الدكتور فهد بن عبدالله الطياش، والأستاذ الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة استعرضت دور منصات التواصل الاجتماعي والمشاهير في صناعة محتوى يعزز أهمية المسؤولية الاجتماعية، وأدارت هذه الجلسة الدكتورة طرفة بنت زيد بن حميد، وشارك فيها الدكتور سعيد بن صالح الغامدي، والدكتور ماجد بن جعفر الغامدي، والدكتورة ماجدة بنت صالح السويح.