تحت شعار الإعلام واقع ومسؤولية.. ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني يختتم فعالياته اليوم في واس

واستعرض الملتقى خمسة محاور في خمس جلسات: الجلسة الأولى في اليوم الأول الأربعاء 20 نوفمبر 2024 محور اللوائح والتشريعات (السياسة الإعلامية - قانون المطبوعات والنشر) بإدارة الأستاذة الدكتورة غدير بن مسلم الشمري، وبمشاركة الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، والأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العساف، والأستاذة الدكتورة أمل بنت محمد التميمي، والدكتور فهد بن حسن آل عقران.