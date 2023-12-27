"بيئة مكة" تنظم ندوة عن "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة" بالمجتمع

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذه الندوة تأتي ضمن أعمال قسم العناية بالموظفين، وهي سلسلة من اللقاءات الإرشادية التي يقيمها الفرع مع عدد من الجهات ذات العلاقة، انطلاقًا من حرص الوزارة على تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وإسهامًا في تعزيز صحة المجتمع ووقايته من الأمراض المختلفة وتقليل الأمراض المزمنة؛ فضلًا عن الإسهام في تعزيز التنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي.