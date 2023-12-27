"بيئة مكة" تنظم ندوة عن "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة" بالمجتمع

نظّمت إدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة -بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بجدة- ندوة بعنوان: "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة المنتشرة في المجتمع السعودي ضمن نموذج طبيب لكل أسرة" في مقر الفرع بجدة.
وتأتي هذه الندوة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة، وبرعاية مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية.
وأوضحت الدكتورة "ندى عبدالغني سروجي" خلال الندوة، أن الهدف الرئيسي لتنظيمها هو تعريف منسوبي الوزارة بنموذج "طبيب لكل أسرة"، وهو أحد المشاريع التي أطلقتها وزارة الصحة ضمن التوجه الجديد ورؤية المملكة ٢٠٣٠م، وأهمية التسجيل ضمن الفِرَق الطبية في المراكز الصحية.
وأضافت "سروجي" من ضمن خدمات هذا النموذج أهمية الكشف المبكر والمخاطر التي تسببها الأمراض المزمنة في المجتمعات، وعكس جهود التوعية التي تتولاها الوزارة في تحقيق مفهوم الرعاية الصحية الشاملة من خلال تبصير السكان بضرورة تبني أنماط حياتية جديدة.
من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذه الندوة تأتي ضمن أعمال قسم العناية بالموظفين، وهي سلسلة من اللقاءات الإرشادية التي يقيمها الفرع مع عدد من الجهات ذات العلاقة، انطلاقًا من حرص الوزارة على تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وإسهامًا في تعزيز صحة المجتمع ووقايته من الأمراض المختلفة وتقليل الأمراض المزمنة؛ فضلًا عن الإسهام في تعزيز التنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي.