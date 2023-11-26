أمير المنطقة يتابع.. انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتبوك بالفصل الدراسي الثاني

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير الذي اطلع على تقرير عن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وانتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1200 مدرسة، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بالمنطقة.