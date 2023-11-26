أمير المنطقة يتابع.. انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتبوك بالفصل الدراسي الثاني

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير الذي اطلع على تقرير عن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وانتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1200 مدرسة، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بالمنطقة.
واطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على سير الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وأكد أمير المنطقة الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات، ومراعاة الظروف المناخية، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.
من جهته، أعرب مدير التعليم بالمنطقة عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من متابعة من أمير المنطقة، واهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات.