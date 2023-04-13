خبراء "الفاو" يبحثون مع "زراعة عسير" التجفيف الشمسي للتين

من جهة أخرى سلم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلاً في إدارة الزراعة، في وقت سابق، ملكات نحل ملقحات على النحالين بأبها، كمقدمة من الدعم الفني لحماية سلالة النحل المحلي.