خبراء "الفاو" يبحثون مع "زراعة عسير" التجفيف الشمسي للتين

بحث خبراء من منظمة الفاو مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، اليوم الخميس، التجفيف الشمسي للتين.
وناقش مدير إدارة الزراعة المهندس علي بن سيف القحطاني، مع الوفد الكثير من مستهدفاتهم، والذي زار مزارع الياسمين التجريبية والحبوب والفاكهة.
كما جرى النقاش حول تخزين وإطار عمر ما بعد الحصاد واختيار موقع مناسب لنفق التجفيف الشمسي للتين.
ضم وفد الخبراء الدكتور حسن مهدي، والدكتور إحسان الحق، والدكتورة وركينة وداجو، والدكتور عبدالرب.
من جهة أخرى سلم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلاً في إدارة الزراعة، في وقت سابق، ملكات نحل ملقحات على النحالين بأبها، كمقدمة من الدعم الفني لحماية سلالة النحل المحلي.
والتقى مدير إدارة الزراعة المهندس علي بن سيف القحطاني، والمشرف على المناحل بالفرع علي يحيى آل بدوي، بحضور رئيس جمعية النحالين بأبها مشبب القحطاني ومنسوبي الجمعية، النحالين الذين تسلموا الملكات.
يأتي ذلك ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإطلاق المشروع النوعي للحفاظ على سلالة نحل العسل البلدي بالمملكة وتطويرها وإكثارها.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على سلالة نحل العسل المحلية كثروة وطنية وحمايتها من أخطار التلوث الوراثي والمنافسة والإحلال نتيجة لاستيراد كميات كبيرة من طرود نحل العسل من سلالات خارجية.
وقال المهندس علي بن سيف: إن سلالة النحل المحلية في المملكة تعد إحدى سلالات نحل العسل العالمية الأصيلة، وتوجد خصوصاً في جنوب المملكة ويجب الحفاظ عليها.
وأضاف أن الوزارة قد أطلقت عدداً من المبادرات والمشروعات لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير وتمكين القطاعات المعنية بصناعة النحل في المملكة، باستخدام أفضل الممارسات الفنية وأحدث الطرق العلمية.
وأشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، بجهود الوزارة واهتمام الوزير ونائبه بتطوير وتنمية هذا الجانب.
كما أشاد بدور موظفي فرع الوزارة بالمنطقة، ممثلاً في إدارة الزراعة، مؤكداً أن منطقة عسير تعتبر من أهم مناطق المملكة في الزراعة.