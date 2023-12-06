أمانة حائل تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية المتنوعة

وأوضح مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود بن فهد آل علي، أن هذه الفرص الاستثمارية المطروحة التي انتهت وكالة تنمية الاستثمارات من دراستها تمثلت في إنشاء وتشغيل وصيانة سوق تجارية بمساحة 10000 متر مربع بمدة تصل 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعمين في حديقة عقدة وطريق الملك سعود الفرعي بمساحة 433 متراً مربعاً و866 متراً مربعاً، وكذلك إنشاء كشك في حديقة الورود بمساحة 18 متراً مربعاً، إضافة إلى فرصة تشغيل وصيانة 13 صرافاً آلياً في عدة مواقع بمدينة حائل.