جامعة أم القرى تحقق مراتب متقدمة في تصنيفات عالمية مرموقة

كما سجّلت الجامعة قفزة نوعية في تصنيف QS للاستدامة، متقدّمة من المركز 1,161 في عام 2025م إلى المركز 697 في عام 2026م، وهو ما يُبرز التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والابتكار في مجالات التعليم والبحث، وسعيها نحو مستقبل أكثر استدامة.