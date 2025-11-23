جامعة أم القرى تحقق مراتب متقدمة في تصنيفات عالمية مرموقة

حققت جامعة أم القرى مركزًا متقدمًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية لعام 2026م، ضمن الفئة (251–300) من بين 1,267 جامعة، في إنجاز يعكس اهتمام الجامعة بتطوير برامجها التعليمية بما يواكب احتياجات سوق العمل، ويعزز إنتاجها المعرفي على المستويين المحلي والدولي.
كما سجّلت الجامعة قفزة نوعية في تصنيف QS للاستدامة، متقدّمة من المركز 1,161 في عام 2025م إلى المركز 697 في عام 2026م، وهو ما يُبرز التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والابتكار في مجالات التعليم والبحث، وسعيها نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفي تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية، جاءت تخصصات جامعة أم القرى ضمن أفضل 500 تخصص عالميًا، في دلالة على الجهود المتواصلة التي تبذلها كليات الجامعة لتحقيق رؤيتها نحو التميز العلمي والتقدم البحثي، ضمن إطار استراتيجية الجامعة 2027.
وبرز تخصص الطب السريري ضمن الفئة (401–500) عالميًا، والفئة (2–5) محليًا، كما جاء تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية ضمن الفئة (201–300) عالميًا، والفئة (4–5) محليًا، مما يؤكد تميز التخصصات الصحية ومكانتها البارزة في منظومة الجامعة الأكاديمية والبحثية.