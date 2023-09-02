على مستوى إدارات المملكة.. "تعليم شقراء" تحقّق المركزَ السابع في "تحدّي القراءة العربي"

حقّقت إدارةُ التعليم بمحافظة شقراء، المركزَ السابع على مستوى إدارات التعليم في المملكة في مسابقة مشروع "تحدّي القراءة العربي".
واستطاع الطالبُ أحمد عبدالله الناصر، من ثانوية الداهنة التابعة للإدارة؛ الفوزَ بالمركز السابع، في الموسم السابع من المسابقة، التي نظّمتْها وزارة التعليم، واستضافتها إدارة تعليم الطائف.
وقدّم مديرُ إدارة التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، التهنئةَ باسمه وباسم الأسرة التعليمية للطالب أحمد عبدالله الناصر وأسرته ومدرسته، على هذا الإنجاز المتميّز، كما قدّم الشكرَ والتقدير لمنسّق المشروع في الإدارة المشرف سعود البواردي، ومدير مدرسة الداهنة أحمد شايع، والمعلم سعود الزنيدي؛ على دعمهم للطلاب، ومتابعتهم لمسيرتهم خلال خطوات ومراحل المسابقة.
يُذكر أن مشروع "تحدّي القراءة العربي" يعدُّ أكبرَ مشروع عربي لتشجيع الطلاب والطالبات على القراءة، وغرس حبّها في نفوسهم، وإثراء البيئة الثقافية في المدارس، والذي تتولّى وزارة التعليم الإشراف على تنفيذه.
وتهدف مسابقة "تحدّي القراءة العربي" للوصول إلى نهضة في القراءة لدى جميع الطلبة في جميع المدارس، وتنمية الوعي بواقع القراءة العربي، وتعزيز الحسّ الوطني والشعور بالانتماء، وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات.