على مستوى إدارات المملكة.. "تعليم شقراء" تحقّق المركزَ السابع في "تحدّي القراءة العربي"

وقدّم مديرُ إدارة التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، التهنئةَ باسمه وباسم الأسرة التعليمية للطالب أحمد عبدالله الناصر وأسرته ومدرسته، على هذا الإنجاز المتميّز، كما قدّم الشكرَ والتقدير لمنسّق المشروع في الإدارة المشرف سعود البواردي، ومدير مدرسة الداهنة أحمد شايع، والمعلم سعود الزنيدي؛ على دعمهم للطلاب، ومتابعتهم لمسيرتهم خلال خطوات ومراحل المسابقة.