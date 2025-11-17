"إنسان" تكرّم الفائزين بجائزة التميز وتحتفي بإنجازات اللجنة العمالية

نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، حفل جائزة "إنسان للتميز" وجائزة اللجنة العمالية، بحضور مدير عام الجمعية الأستاذ محمد بن سعد المحارب، وعدد من قيادات الجمعية والمكرّمين من الفروع والإدارات، وذلك بمقر الإدارة العامة.
واستُهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، تلاها عرض تعريفي بمسيرة الجائزة التي انطلقت عام 2007، وتُقام اليوم في نسختها الثانية عشرة، بهدف تعزيز التنافس الإيجابي وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.
واستعرضت الجمعية فروع الجائزة التي شملت عدة مسارات منها: إسعاد العملاء، أفضل بيئة عمل، خدمات المستفيدين، التواصل الداخلي، استدامة "إنسان"، والتطوع. كما تضمنت مسارات الإبداع والابتكار: الأداء المتميز، الممارسة الإدارية، إبداعات "إنسان"، وبرنامج "ساعة إبداع"، إلى جانب جوائز الأفراد والقيادات.
وأكد الأستاذ محمد المحارب أن جائزة التميز في "إنسان" تُعد من الأدوات الفعالة في تحسين بيئة العمل، وتعكس حرص الجمعية على التطوير المستمر وتعزيز الولاء الوظيفي، مشيرًا إلى أن الترشيح للجائزة يخضع لمعايير دقيقة تشمل تقييمات أداء وزيارات ميدانية وتقارير مؤشرات.
وأشار إلى أن الجمعية حققت إنجازات نوعية خلال العام الماضي، منها حصولها على جائزة "أفضل بيئة عمل" على مستوى المملكة والشرق الأوسط، ومراكز متقدمة في مسابقات اللجنة الوطنية للجان العمالية، وانضمامها لعضوية مجلس إدارتها، كونها أول جمعية تُنشئ لجنة عمالية في المملكة.
كما أكد أن هذه النجاحات تعكس التزام الجمعية بخلق بيئة عمل محفّزة، تُسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق رضا الموظفين، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشهد الحفل تكريم الموظفين والفرق الفائزة في مختلف مسارات الجائزة، والمتميزين في مجالات التميز المؤسسي، والجوائز، ودراسات قياس الأثر، بالإضافة إلى تكريم المشاركين في برامج اللجنة العمالية، ومشاريع سفراء السعادة، والمدربين، والمدققين الداخليين.
يُذكر أن الجمعية أطلقت حزمة مبادرات تطويرية لتحسين بيئة العمل، منها: برنامج "القائد المتكامل"، ورحلة "المعرفة"، وبرامج التدريب والتأهيل، واستحداث قسم الاتصال الداخلي، إلى جانب مبادرات مثل "ساعة إبداع"، و"وصّل صوتك"، و"مجلس شورى إنسان"، لتعزيز الإبداع المؤسسي والتفاعل الداخلي.