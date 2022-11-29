"جواهر بنت نايف "ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد.. غداً

وأوضح " الأنصاري "أن خريجات الجامعة من خلال الدفعات السابقة أسهمن في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد - ولله الحمد - من خلال ما تقلدن من وظائف في القطاع الخاص والعام، إضافة إلى العديد من مؤسسات سوق العمل وذلك بعد ان أثبتن كفاءة واقتداراً من خلال جدارتهن وإبداعاتهن في مجالات تخصصاتهن.