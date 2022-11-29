"جواهر بنت نايف "ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد.. غداً

تحت رعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز تحتفل جامعة الأمير محمد بن فهد بتخريج دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١ من طالباتها، وذلك مساء غد الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمقر الجامعة بمنطقة العزيزية بالخبر.
وأعرب رئيس الجامعة، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، عن شكره وتقديره لسمو الأميرة جواهر بنت نايف على رعايتها الكريمة لهذا الحفل واهتمامها وحرصها على مشاركتها بناتها الطالبات فرحة تخرجهن، مؤكداً أن رعايتها حفظها الله لهذا الحفل تجسِّد مدى اهتمام وحرص سموها على دعم مسيرة التعليم، ومشاركة الطالبات فرحتهن في يوم حصادهن العلمي.
وأكد "الأنصاري" أن هذا الحفل يأتي بعد أن زفت الجامعة يوم الأحد الماضي ٤٠٣ طلاب من خريجي الجامعة ما يعزز دورهم مع الخريجات في دعم سوق العمل المحلي والعالمي.
وأوضح " الأنصاري "أن خريجات الجامعة من خلال الدفعات السابقة أسهمن في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد - ولله الحمد - من خلال ما تقلدن من وظائف في القطاع الخاص والعام، إضافة إلى العديد من مؤسسات سوق العمل وذلك بعد ان أثبتن كفاءة واقتداراً من خلال جدارتهن وإبداعاتهن في مجالات تخصصاتهن.
يشار إلى أن جامعة الأمير محمد بن فهد سجلت مؤخراً إنجازاً عالمياً جديداً بعد أن دخلت في قائمة أفضل ٢٠٠ جامعة حول العالم في السمعة الأكاديمية حسب تصنيف التايمز العالمي للعالم الحالي.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للإنجازات الكبيرة التي حققتها الجامعة هذا العام ومن بينها حصولها على المرتبة 651-700 من أصل 2462 جامعة مشاركة على مستوى العالم في التصنيف، حيث قفزت الجامعة 50 مركزاً جديداً متجاوزة عدداً من الجامعات العالمية مقارنة بتصنيف العام الماضي.
وعلى المستوى العربي استطاعت الجامعة أن تتربع على قائمة أفضل ٢٠ جامعة على مستوى الوطن العربي، وتحتل المرتبة 18 من أصل 199 جامعة عربية.