محافظ شرورة يدشن فعاليّات اليوم العالمي للدفاع المدني بشعار "بالتقنية نسعي لحمايتكم"

دشّن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة اليوم الأحد، فعاليّات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2024 تحت شعار (بالتقنية نسعى لحمايتكم) بحضور مدير الدفاع المدني بمحافظة شرورة العقيد عبدالرحيم محمد الدميجي.
وتفصيلاً، استمع المحافظ "العنزي" إلى شرحٍ مفصّل عن خطة الدفاع المدني بشرورة لتنفيذ الفعاليّات بما يُسهم في إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني لاستثمار الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ودعم أعمال السلامة والوقاية والإطفاء والإنقاذ، وتعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم الحماية من المخاطر عبر العديد من ورش العمل والندوات لرفع مستوى السلامة العامة وبث الرسائل التوعوية، والتعريف بأهمية سلامة المنشآت؛ من خلال عددٍ من الأنشطة بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص؛ لتعزيز نشر ثقافة السلامة وكيفية تجنب المخاطر وتوفير الاشتراطات اللازمة في كل الأنشطة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
وشاهد "العنزي" المعرض الافتراضي الذي أنشأته مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بهذه المناسبة، كما استمع إلى شرح عن الفعاليّات المصاحبة للاحتفال بهذا اليوم من قِبل مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شرورة العقيد عبدالرحيم بن محمد الدميجي.
ونوّه محافظ شرورة باهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقطاع الدفاع المدني، وتزويده بأحدث المُعدّات والتجهيزات، وكذلك توفير جميع الإمكانات التي تضمن الارتقاء المستمر والدائم بقدراته وطاقاته؛ لتمكينه من القيام بدوره ورسالته في تأمين سلامة الأرواح والممتلكات والمنشآت ضد جميع الأخطار والحوادث التي قد تواجههم، لا قدر الله، أثناء أداء عملهم، وخصوصًا في الأزمات والطوارئ.